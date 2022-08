Юрій Романенко: формула закінчення війни України з Росією

Для закінчення війни росії проти України можуть застосувати механізм, про який нещодавно заявив Генсек НАТО Андерс фог Расмуссен.

Пише Юрій Романенко на Хвилі.



Вчера прочитал заявление Андрея Ермака, потом в СМИ появилось заявление Генри Киссинджера, а потом вспомнил последние интервью Курта Волкера и у меня начали складываться пазлы.

Но сначала приведу все цитаты, чтобы вы увидели картинку в целом.



Ермак: Країна має пропозицію для Заходу, яка може зробити світ безпечнішим. Про це, а також роботу нашої міжнародної групи з безпекових гарантій, яку очолюю разом з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, написав для The Guardian.



Ми вже маємо невдалий досвід Будапештського меморандуму, формулювання якого не пройшли перевірки часом і амбіціями росії. Фактично помилки минулого поставили під загрозу безпеку всього світу.



Тому зараз для нашої та світової безпеки важливо розробити реальні безпекові гарантії. Це відповідає інтересам України та світових держав. Ці гарантії можуть стати одними зі стовпів світового порядку.



Довгостроковою метою нашої держави залишається членство в НАТО, але нам потрібні юридично обов’язкові гарантії від наших союзників щодо надання зброї, обміну розвідданими та підтримки нашої оборонної промисловості та економічної спроможності.



Ми знаємо достатньо, щоб бути впевненими, що немає такої мирної угоди, під якою росія поставила би свій підпис і дотримала би свого слова. З огляду на дії рф в Сирії та її поведінку після захоплення Криму має бути очевидно: росія використовує мирні переговори як відволікаючий фактор і пастку, не прагнучи знайти компромісне рішення.



Наша міжнародна група з гарантій безпеки планує представити світовій спільності рекомендації вже найближчим часом.



Запевнення не працюють, потрібні гарантії, бо це можливість для колективного Заходу протистояти варварським амбіціям росії.



Ранее же Ермак говорил о том, что необходимо закончить активную фазу до зимы.



2 дня назад появилось заявление Киссинджера во время презентации его новую книгу Leadership: Six Studies in World Strategy. Детали появились в Wall Street Journal 13 августа.



"Я был за полную независимость Украины, но считал, что лучшей ее ролью будет что-то вроде Финляндии", - рассказал Киссинджер.



Однако, "жребий брошен, и после того, как РоSSия вела себя в Украине", стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО.



Водночас Кісінджер заявив, що передбачає "врегулювання", яке нібито збереже за Росією території, окуповані в 2014 році, хоча у нього немає відповіді на запитання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від "незгоди для стабілізації конфлікту 8-річної давності"



Колишній глава МЗС України Павло Клімкін швидко відреагував на цю заяву: "Кіссінджер ніколи нічого не каже. Його слова, що "жереб кинуто" і Україну слід формально чи неформально сприймати як частину НАТО, багато чого варті. ), жодних сірих зон більше не буде”.



І тут згадав інтерв'ю Курта Волкера, яке він дав минулого тижня УП та "Головкому",



"Я впевнений, що Україна має стати членом НАТО. Неприпустимо, щоб після війни були сірі зони. Після закінчення війни України з Росією ми маємо повернутися до цього питання. Скепсис є, але агресія Росії змінила дуже багато. Україна переможе у цій війні. Можливо Росія, можливо, зміниться під впливом провальної агресії, але зберегти досягнутий рівень безпеки буде неможливо, доки Україна не стане членом НАТО, і Грузія також. буде їхньою частиною".



Саме в частині про Грузію позначилася цікава теза, яка може бути покладена в основу нових угод між Заходом та Росією щодо статусу України.



"Генсек НАТО Расмуссен окреслив шлях входження Грузії до НАТО за наявності окупованих територій два роки тому. Формула Расмуссена передбачає, що країни, які вступають до НАТО, зобов'язуються не повертати окуповані території силою, а 5 стаття НАТО поширюватиметься лише на ті території, які контролює уряд. Україна ж має воювати, щоб повернути собі окуповані території. Але не можна виключати, що ця формула може працювати і щодо України", - сказав Волкер.



З огляду на присутність Андерса фог Расмуссена у групі з Андрієм Єрмаком, схоже, що йдеться саме про цей механізм виходу з війни.