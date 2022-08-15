Росіяни в Маріуполі фактично зупинили видачу гуманітарної допомоги, а купити продукти ніде

В місті також повністю відсутня робота

Росіяни в Маріуполі фактично зупинили видачу гуманітарної допомоги, а купити продукти ніде
У Маріуполі критична ситуація із продуктами
© Маріупольська міська рада

Жителі окупованого Маріуполя масово жаліються відміну видачі російськими загарбниками гуманітарної допомоги. Зупинили розповсюдження на фоні повно ї відсутності роботи в місті. Про це повідомляє Міська рада Маріуполя

«Люди пишуть, що вони виживають, «як у якійсь дурацькій комп’ютерній грі», - йдеться в повідомленні.

За інформацією міськради, маріупольці називають геноцидом те життя, яке влаштували їм росіяни разом з колаборантами.

«Відмінили роздачу гуманітарної допомоги. Це при тому, що у місті немає толком магазинів, щоб їжу купити – вони не продають, вони обдирають та знімають останні штани», - цитує слова жителів міськрада.


Артем Руденко, ZN.ua





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