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2022-08-15
Росіяни в Маріуполі фактично зупинили видачу гуманітарної допомоги, а купити продукти ніде
В місті також повністю відсутня робота
У Маріуполі критична ситуація із продуктами© Маріупольська міська рада
Жителі окупованого Маріуполя масово жаліються відміну видачі російськими загарбниками гуманітарної допомоги. Зупинили розповсюдження на фоні повно ї відсутності роботи в місті. Про це повідомляє Міська рада Маріуполя
«Люди пишуть, що вони виживають, «як у якійсь дурацькій комп’ютерній грі», -
За інформацією міськради, маріупольці називають геноцидом те життя, яке влаштували їм росіяни разом з колаборантами.
«Відмінили роздачу гуманітарної допомоги. Це при тому, що у місті немає толком магазинів, щоб їжу купити – вони не продають, вони обдирають та знімають останні штани», - цитує слова жителів міськрада.
Артем Руденко, ZN.ua