Росіяни в Маріуполі фактично зупинили видачу гуманітарної допомоги, а купити продукти ніде

Жителі окупованого Маріуполя масово жаліються відміну видачі російськими загарбниками гуманітарної допомоги. Зупинили розповсюдження на фоні повно ї відсутності роботи в місті. Про це повідомляє Міська рада Маріуполя

«Люди пишуть, що вони виживають, «як у якійсь дурацькій комп’ютерній грі», - йдеться в повідомленні.

За інформацією міськради, маріупольці називають геноцидом те життя, яке влаштували їм росіяни разом з колаборантами.

«Відмінили роздачу гуманітарної допомоги. Це при тому, що у місті немає толком магазинів, щоб їжу купити – вони не продають, вони обдирають та знімають останні штани», - цитує слова жителів міськрада.