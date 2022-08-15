Замість Москви – Чернівці: у Дюссельдорфі змінять таблички з назвою міста-побратима

У німецькому місті Дюссельдорф змінять таблички з назвою міста-побратима: замість російської «Москви» там з’являться українські «Чернівці», пише Bild з посиланням на мера Дюссельдорфа Штефана Келлера.

Дюссельдорф розірвав побратимство з Москвою через кілька днів після повномасштабного нападу Росії на Україну.

На початку березня міська рада проголосувала за початок побратимських відносин з Чернівцями.

Крім Дюссельдорфа, у Чернівців з’явилися побратими Мангейм та Мец. Вони допомагатимуть із реформуванням транспортної системи і ЖКГ, налагоджуватимуть культурний та освітній обміни. Іноземні міста також готові допомагати з повоєнною відбудовою.