Замість Москви – Чернівці: у Дюссельдорфі змінять таблички з назвою міста-побратима

Понад сто міст у понад 20 країнах світу розірвали побратимські відносини із російськими містами у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, інформує ZN.ua.

Замість Москви – Чернівці: у Дюссельдорфі змінять таблички з назвою міста-побратима
© unsplash.com/@gaoyun6982

У німецькому місті Дюссельдорф змінять таблички з назвою міста-побратима: замість російської «Москви» там з’являться українські «Чернівці», пише Bild з посиланням на мера Дюссельдорфа Штефана Келлера.

Дюссельдорф розірвав побратимство з Москвою через кілька днів після повномасштабного нападу Росії на Україну.

На початку березня міська рада проголосувала за початок побратимських відносин з Чернівцями.

Крім Дюссельдорфа, у Чернівців з’явилися побратими Мангейм та Мец. Вони допомагатимуть із реформуванням транспортної системи і ЖКГ, налагоджуватимуть культурний та освітній обміни. Іноземні міста також готові допомагати з повоєнною відбудовою.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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