Замість Москви – Чернівці: у Дюссельдорфі змінять таблички з назвою міста-побратима
Понад сто міст у понад 20 країнах світу розірвали побратимські відносини із російськими містами у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, інформує
У німецькому місті Дюссельдорф змінять таблички з назвою міста-побратима: замість російської «Москви» там з’являться українські «Чернівці», пише
Дюссельдорф розірвав побратимство з Москвою через кілька днів після повномасштабного нападу Росії на Україну.
На початку березня міська рада проголосувала за початок побратимських відносин з Чернівцями.
Крім Дюссельдорфа, у Чернівців з’явилися побратими Мангейм та Мец. Вони допомагатимуть із реформуванням транспортної системи і ЖКГ, налагоджуватимуть культурний та освітній обміни. Іноземні міста також готові допомагати з повоєнною відбудовою.