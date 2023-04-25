Росіяни звозять до Москви все ППО: йде підготовка до ударів 9 травня, що відбувається

З усієї Росії масово звозять до столиці системи протиповітряної оборони.

Журналіст-міжнародник поділилися думкою щодо можливих ударів ЗСУ по території РФ на 9 травня.

Про це Іван Яковіна розповів в ефірі "Радіо НВ".

"Зараз російське командування дуже активно готується відбивати авіаналіт на Москву та прикордонні міста до 9 травня. Звозять до Москви всі можливі та неможливі системи ППО, тому що дуже бояться ударів по параду, по путіну, який ймовірно стоятиме на трибунах, або хтось , хто його замінює... 9 травня чи в районі 9 травня може щось таке трапитися, бо насправді цей парад він не один, адже перед парадом 9 травня проводяться ще кілька репетицій параду, вони проводяться за містом, а також проводяться за кілька днів вночі - у самій Москві, приїжджають танки і таке інше - тобто, і по такій репетиції може бути завдано удару", - каже Яковина.

За його словами, навіть одна людина може зіпсувати "свято" росіянам.

"Я думаю, що людина навчена з хорошим дроном або з кількома дронами може там влаштувати дуже серйозний "шухер". Або під час репетиції, або під час самого параду", - резюмував журніліст-міжнародник Іван Яковіна .