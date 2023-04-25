Оповіщення замість повістки: кому та навіщо потрібно з'явитися до військкомату

Загальна мобілізація в Україні триває до 20 травня, після чого її буде продовжено. Повістки вручають чоловікам віком від 18 до 60 років. Проте наряду із повістками багато призовників також отримують оповіщення – документ, який не обов'язково передбачає призов, але зобов'язує з'явитися до військкомату.

Юрист Владислав Юрчак розповів, чим оповіщення відрізняється від повістки, і про що потрібно знати його отримувачам.

За словами юриста, оповіщення складається на підставі розпорядження керівника районного (міського) ТЦК (військкомату). Воно може бути адресоване органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальним закладам, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Документ насамперед означає, що чоловікові повідомили про те, що він має стати на облік, або уточнити свої облікові дані. Таким чином, оповіщення - це заклик не до мобілізації, а скоріше до формування резерву.

Особам, яким вручається оповіщення, потрібно обов'язково з'явитися у військкомат у терміни, зазначені у повістках, які зазвичай додаються до такого оповіщення.

Повістка – це конкретний припис, який стосується конкретної особи та встановлює їй обов'язок прибути до ТЦК.

Юрист також наголосив, що з точки зору юридичної сили, для військовозобов'язаних оповіщення не зобов'язує до будь-яких дій, проте отримання повістки внаслідок повідомлення тягне за собою юридичні наслідки.

Щодо роботодавців, керівників установ, підприємств та організацій, а також посадових осіб – у разі невиконання ними обов'язків, встановлених у розпорядженні керівника ТЦК та СП, особи можуть нести адміністративну відповідальність за статтею 210-1 КУпАП. Вона передбачає санкцію у вигляді штрафу у розмірі від 1700 до 3400 грн та від 3400 до 5100 грн штрафу для посадових осіб.

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