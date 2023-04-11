Глава МЗС Угорщини Сіярто приїхав з візитом до Москви

Буде говорити про протидію санкціям щодо Росії та поставки газу та нафти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 11 квітня прибув із візитом до Москви для обговорення питань енергетики з Росією. Про свій візит глава угорського МЗС повідомив у Facebook, інформує ZN.ua .

Як зазначив Сійярто, він проведе переговори з російським віце-прем'єр-міністром з питань енергетики Олександром Новаком та з гендиректором «Росатому» Олексієм Ліхачовим, які стосуватимуться транспортування газу, нафти та ядерного палива.

«Безпека енергопостачання Угорщини потребує безперебійного транспорту газу, транспортування нафти та транспортування ядерного палива. Щоб виконати ці три умови, угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною. Це питання не політичного смаку, а фізики», - написав угорський прем’єр.

Зокрема Сіярто збирається обговорити експорт російського газу та нафти до Угорщини, а також «запобігання санкції, що загрожують атомній промисловості».

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