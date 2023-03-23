Візит лідера Китаю до Москви викликає у нас занепокоєння – Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, заявив, що російсько-китайський альянс є небезпечним для світу. Про це повідомляє Today Online.

"Візит лідера Китаю до Москви викликає у нас занепокоєння, цей альянс Китай–Москва небезпечний", – зазначив глава уряду Польщі після прийому прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди у Варшаві.