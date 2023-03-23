Візит лідера Китаю до Москви викликає у нас занепокоєння – Моравецький

Прем’єр Польщі назвав "небезпечним" зближення Китаю з Росією, інформує ZN.ua.

Візит лідера Китаю до Москви викликає у нас занепокоєння – Моравецький
© Facebook/Donald Tusk

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, заявив, що російсько-китайський альянс є небезпечним для світу. Про це повідомляє Today Online.

"Візит лідера Китаю до Москви викликає у нас занепокоєння, цей альянс Китай–Москва небезпечний", – зазначив глава уряду Польщі після прийому прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди у Варшаві.

За словами Моравецького, Польща намагається переконати Китай не підтримувати Росію в її агресивній міжнародній політиці.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
На Харківщині знайшли уламки збитого російського гелікоптераНа Харківщині знайшли уламки збитого російського гелікоптера
"Зернову угоду" продовжили ще на чотири місяці"Зернову угоду" продовжили ще на чотири місяці
Один мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІОдин мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІ
Угорщина відмовилась долучитись до проєкту ЄС із придбання боєприпасів УкраїніУгорщина відмовилась долучитись до проєкту ЄС із придбання боєприпасів Україні
У Північній Македонії підтвердили передачу Україні штурмовиків і можуть розглядати відправку гелікоптерівУ Північній Македонії підтвердили передачу Україні штурмовиків і можуть розглядати відправку гелікоптерів
Блок рекламы


Похожие новости
Тайвань готовий до будь-яких дій Китаю, поки президент острова перебуватиме за кордономТайвань готовий до будь-яких дій Китаю, поки президент острова перебуватиме за кордоном
Саме США, а не ми, надсилаємо зброю на місця битв в Україні – МЗС КитаюСаме США, а не ми, надсилаємо зброю на місця битв в Україні – МЗС Китаю
У МЗС Німеччини відреагували на приїзд Сі Цзьньпіна до МосквиУ МЗС Німеччини відреагували на приїзд Сі Цзьньпіна до Москви
Німеччина – це Гамлет: прем'єр-міністр Польщі МоравецькийНімеччина – це Гамлет: прем'єр-міністр Польщі Моравецький
Путін розраховував на більше: в ISW підсумували результати візиту Сі Цзіньпіна до МосквиПутін розраховував на більше: в ISW підсумували результати візиту Сі Цзіньпіна до Москви
Президент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд БританіїПрезидент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд Британії
Візит Сі Цзіньпіна в Москву у західних ЗМІ: за розмовами про мир в Україні ховається протилежнеВізит Сі Цзіньпіна в Москву у західних ЗМІ: за розмовами про мир в Україні ховається протилежне
Головним пунктом "мирного плану" Китаю має бути виведення російських військ з України – ДаніловГоловним пунктом "мирного плану" Китаю має бути виведення російських військ з України – Данілов
Ще один партнер Китаю. Африканська країна збирається закупити китайську авіаціюЩе один партнер Китаю. Африканська країна збирається закупити китайську авіацію
Заклики Китаю до припинення вогню в Україні зміцнять "російське завоювання" – КірбіЗаклики Китаю до припинення вогню в Україні зміцнять "російське завоювання" – Кірбі
Последние новости
Подгружаем последние новости