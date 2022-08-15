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2022-08-15
Російські кримінальні авторитети намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва
Росіяни перебували в санкційному списку РНБО
З України вислали двох кримінальних авторитетів© fotokanal.com
Правоохоронці затримали двох кримінальних авторитетів з Росії, які хотіли вступити до добровольчих батальйонів столиці. Про це повідомляє Служба безпеки України.
«Один із затриманих виявився громадянином РФ, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави», -
Другим бажаючим вступити до добровольчих батальйонів був неодноразово судимий російський рецидивіст. В Україні він також перебував незаконно.
Наразі російських кримінальних авторитетів примусово видворено з України.
Артем Руденко, ZN.ua