Російські кримінальні авторитети намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва

Росіяни перебували в санкційному списку РНБО

Російські кримінальні авторитети намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва
З України вислали двох кримінальних авторитетів
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Правоохоронці затримали двох кримінальних авторитетів з Росії, які хотіли вступити до добровольчих батальйонів столиці. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Один із затриманих виявився громадянином РФ, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави», - йдеться в повідомленні спецслужби.

Другим бажаючим вступити до добровольчих батальйонів був неодноразово судимий російський рецидивіст. В Україні він також перебував незаконно.

Наразі російських кримінальних авторитетів примусово видворено з України.


Артем Руденко, ZN.ua





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