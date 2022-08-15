Російські кримінальні авторитети намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва

Правоохоронці затримали двох кримінальних авторитетів з Росії, які хотіли вступити до добровольчих батальйонів столиці. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Один із затриманих виявився громадянином РФ, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави», - йдеться в повідомленні спецслужби.

Другим бажаючим вступити до добровольчих батальйонів був неодноразово судимий російський рецидивіст. В Україні він також перебував незаконно.

Наразі російських кримінальних авторитетів примусово видворено з України.