Кличко оцінив ймовірність повторного наступу на Київ та розповів, чому допустили попередній

Мер Києва Віталій Кличко зробив прогноз щодо того, чи можуть росіяни знову піти наступом на Київ, як це було в лютому. За його словами, столиця все ще залишається однією з основних цілей російських військових.

"Я хочу чітко сказати, і, сподіваюся, всі це розуміють: Київ був метою агресора і метою агресора залишається, - розповів він під час інтерв'ю "Бабелю". - Не тільки Маріуполь, Донецьк, Луганськ чи Бахмут. Київ — головна мета, бо це серце держави. Чи спроможні вони прийти до Києва, захопити місто зараз? Упевнений, що ні, не спроможні. Ми набагато краще підготовлені і маємо значно більше ресурсів, ніж пів року тому".

Щодо обстрілу міста ракетами, то Кличко зауважив, що сьогодні можна пересвідчитися в тому, що ППО працює ефективно.

"Я як мер міста на кожній зустрічі за кордоном з нашими партнерами наголошую, що нам потрібен так званий залізний купол над столицею. І можу сказати, що сучасне західне озброєння, сучасне оснащення надходить, і поступово місто стає більш захищеним", - додав він.

Кличко також розповів, що перед початком вторгнення 24 лютого у влади міста була "напівофіційна інформація" про те, що наступ розпочнеться саме тоді, коли це й сталося.

"У нас була напівофіційна інформація за декілька днів до цього, від наших військових, розвідників — про те, що з великою ймовірністю вторгнення в Україну заплановано на ніч 24 лютого, о четвертій ранку. Я прокинувся о третій, годину не спав. А о четвертій мені зателефонували військові і сказали: почалося, - розповів Кличко, додаючи, що не очікував, що росіяни розвиватимуть такий стрімкий наступ в тому числі й на Київ. - Якщо казати відверто, я розраховував, що якщо воєнні дії почнуться, то найімовірніше — на сході країни. Відверто кажучи, я не очікував, що наступ буде настільки стрімким, з півдня і півночі".