Завдано потужного удару по базі ПВК "Вагнер", серед жертв може бути близький соратник путіна: перші подробиці

Завдано удару по базі найманців із ПВК «Вагнера» в окупованій Попасній (Луганська область).

Як повідомляє журналіст Денис Казанський, не обійшлося без "допомоги" кремлівського пропагандиста Олександра Коца.

"Базу вагнерівців у Попасній спалив черговий російський воєнкор-дегенерат, який виклав її фотографії у свій телеграм-канал. Після чого з найманцями сталася чергова «кумедна історія».

Тепер з-під завалів виносять убитих і поранених карних злочинців, яких набирали до «Вагнера» за російськими в'язницями, а воїнкору Середі вручається премія імені А. Коца", - пише Казанський.

Крім того, на базі міг бути путінський куратор Євген Пригожин. З ним втрачено зв'язок.

"Повідомляється, що на базі вагнерівців міг зітхнути і їхній власник і близький соратник путіна пригожин. Ось його фото звідти, пригожин у панамі. Зроблено перед 09.08.22