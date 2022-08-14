Завдано потужного удару по базі ПВК "Вагнер", серед жертв може бути близький соратник путіна: перші подробиці
Завдано удару по базі найманців із ПВК «Вагнера» в окупованій Попасній (Луганська область).
"Базу вагнерівців у Попасній спалив черговий російський воєнкор-дегенерат, який виклав її фотографії у свій телеграм-канал. Після чого з найманцями сталася чергова «кумедна історія».
Тепер з-під завалів виносять убитих і поранених карних злочинців, яких набирали до «Вагнера» за російськими в'язницями, а воїнкору Середі вручається премія імені А. Коца", - пише Казанський.
Крім того, на базі міг бути путінський куратор Євген Пригожин. З ним втрачено зв'язок.
"Повідомляється, що на базі вагнерівців міг зітхнути і їхній власник і близький соратник путіна пригожин. Ось його фото звідти, пригожин у панамі. Зроблено перед 09.08.22
Інформація про смерть або поранення пригожина поки що не має підтвердження. Я сумніваюся, що він сидів би там кілька днів. Але скоро точно знатимемо", -