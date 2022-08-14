Завдано потужного удару по базі ПВК "Вагнер", серед жертв може бути близький соратник путіна: перші подробиці

Завдано потужного удару по базі ПВК "Вагнер", серед жертв може бути близький соратник путіна: перші подробиці

Завдано удару по базі найманців із ПВК «Вагнера» в окупованій Попасній (Луганська область).

Як повідомляє журналіст Денис Казанський, не обійшлося без "допомоги" кремлівського пропагандиста Олександра Коца.

"Базу вагнерівців у Попасній спалив черговий російський воєнкор-дегенерат, який виклав її фотографії у свій телеграм-канал. Після чого з найманцями сталася чергова «кумедна історія».

Тепер з-під завалів виносять убитих і поранених карних злочинців, яких набирали до «Вагнера» за російськими в'язницями, а воїнкору Середі вручається премія імені А. Коца", - пише Казанський.

Крім того, на базі міг бути путінський куратор Євген Пригожин. З ним втрачено зв'язок.

"Повідомляється, що на базі вагнерівців міг зітхнути і їхній власник і близький соратник путіна пригожин. Ось його фото звідти, пригожин у панамі. Зроблено перед 09.08.22

Інформація про смерть або поранення пригожина поки що не має підтвердження. Я сумніваюся, що він сидів би там кілька днів. Але скоро точно знатимемо", - повідомляє український активіст Сергій Стерненко.

Повар Путина Пригожин


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Аеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідкаАеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідка
Байден поставив крапку у ратифікії США членства Фінляндія і Швеції у НАТОБайден поставив крапку у ратифікії США членства Фінляндія і Швеції у НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
"Наші військові йшли на танки з автоматами": про перші години окупації Херсонщини розповіла переселенка"Наші військові йшли на танки з автоматами": про перші години окупації Херсонщини розповіла переселенка
Україна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana 2: у чому їхня особливістьУкраїна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana 2: у чому їхня особливість
"Їх ніхто не контролює": росіяни масово стають жертвами своїх "захисників""Їх ніхто не контролює": росіяни масово стають жертвами своїх "захисників"
198 дітей зникли безвісти: омбудсмен повідомив неприємні подробиці198 дітей зникли безвісти: омбудсмен повідомив неприємні подробиці
Назад в СРСР: в окупованому Маріуполі кілометрові черги та ріки каналізації посеред вулицьНазад в СРСР: в окупованому Маріуполі кілометрові черги та ріки каналізації посеред вулиць
Президент Сербії пояснив, коли його країна може підтримати санкції ЄС проти РФПрезидент Сербії пояснив, коли його країна може підтримати санкції ЄС проти РФ
У Росії рідні зеків, завербованих "кухарем Путіна" на війну, почали масово скаржитися правозахисникамУ Росії рідні зеків, завербованих "кухарем Путіна" на війну, почали масово скаржитися правозахисникам
Слабка реакція на анексію Криму була помилкою, але Захід вивчив «урок» Путіна – ПахорСлабка реакція на анексію Криму була помилкою, але Захід вивчив «урок» Путіна – Пахор
Жертви звірств російських окупантів можуть завантажити формуляр скарги до ЄСПЛ безпосередньо з його сайту – Мін'юстЖертви звірств російських окупантів можуть завантажити формуляр скарги до ЄСПЛ безпосередньо з його сайту – Мін'юст
Англійська мова в Україні може отримати особливий статусАнглійська мова в Україні може отримати особливий статус
Последние новости
Подгружаем последние новости