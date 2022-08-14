Окупанти в Херсоні вимагають від медиків погодитись отримувати зарплату в рублях

За відмову працювати на росіян погрожують звільнити

Окупанти в Херсоні вимагають від медиків погодитись отримувати зарплату в рублях
У Херсоні росіяни погрожують звільняти медиків
© ГУР МО України

В окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації вимагає від співробітників швидкої допомоги написати заяви про згоду працювати під егідою «нової влади». Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

«Це також передбачає згоду отримувати заробітну платню в російських рублях. У разі відмови, співробітникам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент», - зазначають у розвідці.

За повідомленням, росіяни намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Окупанти оголосили про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік та «прикрасили» будівлі ВИШу прапором зеленого кольору з позначкою «Z».

За інформацією розвідки триває збір паспортних даних громадян. Росіяни вимагають заповнювати анкети від усіх працівників комунальних підприємств та пенсіонерів, які отримують так звану «гуманітарну допомогу».

«Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету», - інформують у розвідці.


Артем Руденко, ZN.ua





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