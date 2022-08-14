Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО

НАТО припустилося помилки, сигналізуючи Україні про те, що вона, зрештою, може приєднатися до альянсу, проте після вторгнення Росії ситуація змінилася. Про це повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal колишній держсекретар США 99-річний Генрі Кісінджер, який раніше описав на його думку три ймовірні сценарії завершення війни в Україні.

За його словами, задля стабільності в регіоні Україні підійшла б роль буфера між Росією та Заходом.

"Я був за повну незалежність України, але вважав, що найкращою її роллю буде щось на зразок Фінляндії", - розповів Кісінджер.

Однак, на його думку, жереб кинутий.

Після того, як Росія поводилася в Україні, "тепер я вважаю, так чи інакше, формально чи ні, до України після цього потрібно ставитися як до члена НАТО".

Тим не менш, він передбачає врегулювання, яке збереже завоювання Росії від її початкового вторгнення в 2014 році, коли вона захопила Крим і частину Донбасу, хоча у нього немає відповіді на питання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від угоди, що не відбулася, для стабілізації конфлікту 8-річної давності.

Екс-голова МЗС Павло Клімкін зазначив, що більше ніяких сірих зон не буде, коментуючи інтерв'ю Кіссінджера, інформує ZN.ua .

"Гросмейстер геополітики вважає, що ставки зроблені. Я теж), ніяких сірих зон більше не буде", - зазначає Клімкін у Twitter .