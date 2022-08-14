Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО

Розстановка цілей після вторгнення Росії змінилася.

Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
© Columbia Business School/flickr

НАТО припустилося помилки, сигналізуючи Україні про те, що вона, зрештою, може приєднатися до альянсу, проте після вторгнення Росії ситуація змінилася. Про це повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal колишній держсекретар США 99-річний Генрі Кісінджер, який раніше описав на його думку три ймовірні сценарії завершення війни в Україні.

За його словами, задля стабільності в регіоні Україні підійшла б роль буфера між Росією та Заходом.

"Я був за повну незалежність України, але вважав, що найкращою її роллю буде щось на зразок Фінляндії", - розповів Кісінджер.

Однак, на його думку, жереб кинутий.

Після того, як Росія поводилася в Україні, "тепер я вважаю, так чи інакше, формально чи ні, до України після цього потрібно ставитися як до члена НАТО".

Тим не менш, він передбачає врегулювання, яке збереже завоювання Росії від її початкового вторгнення в 2014 році, коли вона захопила Крим і частину Донбасу, хоча у нього немає відповіді на питання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від угоди, що не відбулася, для стабілізації конфлікту 8-річної давності.

Екс-голова МЗС Павло Клімкін зазначив, що більше ніяких сірих зон не буде, коментуючи інтерв'ю Кіссінджера, інформує ZN.ua.

"Гросмейстер геополітики вважає, що ставки зроблені. Я теж), ніяких сірих зон більше не буде", - зазначає Клімкін у Twitter.

Кіссінджер ніколи нічого дарма не каже. Його слова, що "жереб кинуто" і Україну слід формально чи неформально сприймати як частину НАТО, багато чого варті. Гросмейстер геополітики вважає, що ставки зроблені. Я теж), ніяких сірих зон більше не буде.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 13, 2022


Оксана Лебедина, ZN.ua





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