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2022-08-14
Невідомий розстріляв автобус із людьми на парковці: з'явилося відео з місця НП
Невідома людина відкрила безладну стрілянину у бік автобуса з людьми у столиці Ізраїлю Єрусалимі.
НП сталася у ніч на 14 серпня на парковці біля Стіни Плачу та гробниці царя Давида, повідомляє
За даними видання, невідомий чоловік почав безладно стріляти у бік автобуса, в якому перебували парафіяни.
Внаслідок стрілянини поранення отримали не менше восьми осіб, двоє з них перебувають у тяжкому стані,
З місця події стрілець втік. Поліці перекрила Старе місто, заблокувавши в'їзд та виїзд у цей район, а також на площу біля Стіни Плачу. В операції з пошуку нападника були задіяні гелікоптери.
Кадри терористичної атаки показали у соціальних мережах.
???????? Террористическая атака в Иерусалиме.— ????Все пройдет, но будет хуже…???? (@IsraelThreads)
pic.twitter.com/3OmYLbc7MF August 13, 2022
Ирина Юрченко, politeka.net