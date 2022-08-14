Невідомий розстріляв автобус із людьми на парковці: з'явилося відео з місця НП

Невідомий розстріляв автобус із людьми на парковці: з'явилося відео з місця НП

Невідома людина відкрила безладну стрілянину у бік автобуса з людьми у столиці Ізраїлю Єрусалимі.

НП сталася у ніч на 14 серпня на парковці біля Стіни Плачу та гробниці царя Давида, повідомляє The Jerusalem Post.

За даними видання, невідомий чоловік почав безладно стріляти у бік автобуса, в якому перебували парафіяни.

Внаслідок стрілянини поранення отримали не менше восьми осіб, двоє з них перебувають у тяжкому стані,

З місця події стрілець втік. Поліці перекрила Старе місто, заблокувавши в'їзд та виїзд у цей район, а також на площу біля Стіни Плачу. В операції з пошуку нападника були задіяні гелікоптери.

Кадри терористичної атаки показали у соціальних мережах.

???????? Террористическая атака в Иерусалиме.

pic.twitter.com/3OmYLbc7MF

— ????Все пройдет, но будет хуже…???? (@IsraelThreads) August 13, 2022


Ирина Юрченко, politeka.net





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