Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО: на російський флот чекає незавидне майбутнє

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна спільно з Фінляндією будуть об’єднувати ракетні комплекси берегової охорони в межах анонсованої раніше інтеграції оборонних планів.

Про це Певкур розповів в інтерв’ю фінській газеті Iltalehti .

"Ми повинні інтегрувати свої ракетні комплекси берегової оборони. Дальність дії естонських і фінських ракет більша, ніж ширина Фінської затоки. Це означає, що ми об'єднаємо нашу протиракетну оборону і ділитимемося один з одним всією інформацією", – сказав він.

Глава естонського Міноборони наголосив, що це рішення дозволить закрити Фінську затоку для російських військових кораблів.

"Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО, коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО. Ситуація зміниться", – переконаний він.

Як нагадує Iltalehti, фіни та естонці планували спільну берегову оборону ще у 1930-х роках. Проте обом країнам тоді не вистачало союзників. У НАТО у захисті Естонії та Фінляндії беруть участь такі держави, як США та Велика Британія.

Зазначимо, штаб Балтійського флоту рф знаходиться у місті Калінінграді, яке литовці відсікли від постачання санкційними товарами по суші. Після вступу Фінляндії до НАТО, майбутнє російського флоту в Балтійському морі перебуває під питанням.