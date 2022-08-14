Мости спалено: ISW вважають, що росіяни з правого берега Дніпра втікатимуть літаками

На правому березі Дніпра залишився лише гарнізон військових і їхнє становище щораз погіршується

Мости спалено: ISW вважають, що росіяни з правого берега Дніпра втікатимуть літаками
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook

ЗСУ пошкодили і зробили непроїзним останній міст через Дніпро, яким могли користуватися росіяни. Відтак, ситуація все більше схожа на те, що гарнізон російських окупантів на правому березі Дніпра, тобто біля Херсону, опинився в оточенні. Експерти американського Інституту вивчення війни припускають (ISW), що росіяни пробуватимуть втікати літаками. Про це йдеться у звіті ISW за 13 серпня.

«Каховський міст був єдиним автомобільним мостом, яким могли скористатися російські війська після того, як українські сили успішно вивели з ладу Антонівський міст, – йдеться у звіті ISW. – Російські сили не можуть підтримувати масштабні механізовані операції без надійного GLOC (шляхів сполучення). Доставляти боєприпаси, паливо та важку техніку, достатню для наступальних або навіть широкомасштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або по повітрю непрактично, якщо взагалі можливо. Якщо українські війська зруйнували всі три мости і перешкодять росіянам відновити будь-який з них, тоді російські сили на західному березі Дніпра, швидше за все, втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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