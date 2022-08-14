Зеленський порівняв ефективність експорту зерна морем, автотранспортом і залізницею

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки двох тижнів роботи «зернового коридору». За це час з українських портів вийшли 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах.

«Це вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи, дало певну надію на спокій країнам – споживачам нашої агропродукції. І в перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного», - наголосив він.

В межах Світової продовольчої програми ООН до порту «Південний» прибуло перше зерно під завантаження, яке відвезе українське зерно для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом. Нині судно готується до відправлення.

Експорт зерна морем довів свою перевагу над перевезенням залізницею чи автотранспортом.

«За неповних два тижні з трьох наших портів – «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць», - пояснив президент.