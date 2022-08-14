Ердоган планує зустрітися з Байденом, щоб домовитися про постачання винищувачів F-16 — ЗМІ

Переговори про купівлю F-16 між Туреччиною та США тривають вже деякий час, інформує ZN.ua.

Ердоган планує зустрітися з Байденом, щоб домовитися про постачання винищувачів F-16 — ЗМІ
© Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує зустрітися з лідером США Джо Байденом, щоб домовитися про постачання винищувачів F-16. Про це повідомляє Sabah.

Переговори про купівлю F-16 між Туреччиною та США тривають вже деякий час. За даними ЗМІ, це питання буде розглянуто під час можливої ??зустрічі Ердогана та Байдена на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку наступного місяця.

Туреччина не хоче, щоб вирішення цього питання затягувалося і намагається прискорити постачання винищувачів. З цієї причини країна веде переговори з Пентагоном і вимагає, щоб питання було винесено на розгляд Конгресу США.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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