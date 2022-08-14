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2022-08-14
Ердоган планує зустрітися з Байденом, щоб домовитися про постачання винищувачів F-16 — ЗМІ
Переговори про купівлю F-16 між Туреччиною та США тривають вже деякий час, інформує
© Офіс президента
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує зустрітися з лідером США Джо Байденом, щоб домовитися про постачання винищувачів F-16. Про це повідомляє
Переговори про купівлю F-16 між Туреччиною та США тривають вже деякий час. За даними ЗМІ, це питання буде розглянуто під час можливої ??зустрічі Ердогана та Байдена на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку наступного місяця.
Туреччина не хоче, щоб вирішення цього питання затягувалося і намагається прискорити постачання винищувачів. З цієї причини країна веде переговори з Пентагоном і вимагає, щоб питання було винесено на розгляд Конгресу США.
Анастасія Гурін, ZN.ua