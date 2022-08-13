Слабка реакція на анексію Криму була помилкою, але Захід вивчив «урок» Путіна – Пахор

Бездіяльність заходу 2014 року стала однією з причин нинішнього повномасштабного вторгнення Росії до України, вважає президент Словенії Борут Пахор.

«Я не очікував, що(президент РФ Владімір) Путін вторгнеться в Україну, я був здивований і розчарований. Розчарований, бо я дуже багато зробив, як президент, як прем'єр-міністр Словенії, щоб мати чудові стосунки з Росією та президентом Путіним», - наголосив він в інтерв’ю агентству Anadolu .

Закрити очі на анексію Криму було великою помилкою, вважає словенський лідер. Саме бездіяльність світу розв'язала Кремлю руки і стала сигналом вседозволеності.

Однак Пахор вважає, що Захід вже вивчив урок і не повторюватиме помилок минулого, і цього разу буде солідарний до кінця. Президент Словенії також закликав усіх партнерів Києва дотримуватися політичної волі України, її уряду та президента Володимира Зеленського.