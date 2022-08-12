У Білорусі екскурсовода затримали за розмову білоруською на вулиці

Краєзнавця та журналіста Ігоря Хмару затримали за розмову білоруською мовою на вулиці Мінська. Про це розповів його співкамерник із мінського ізолятора на Окрестіна, повідомляє правозахисний центр "Вясна" .

Хмара було затримано ввечері 2 серпня під час екскурсії Мінськ — він часто проводив їх білоруською мовою.