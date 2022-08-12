У Білорусі екскурсовода затримали за розмову білоруською на вулиці

Перед падінням Австро-Угорщини також викорінювалися мови та культури багатьох народів імперії. Вік імперій коротко, Австро-Угорщини не стало, а мови та культури її національних околиць пережили ренесанс, інформує ZN.ua.

У Білорусі екскурсовода затримали за розмову білоруською на вулиці
© Pixabay

Краєзнавця та журналіста Ігоря Хмару затримали за розмову білоруською мовою на вулиці Мінська. Про це розповів його співкамерник із мінського ізолятора на Окрестіна, повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Хмара було затримано ввечері 2 серпня під час екскурсії Мінськ — він часто проводив їх білоруською мовою.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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