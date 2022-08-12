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2022-08-12
У Білорусі екскурсовода затримали за розмову білоруською на вулиці
Перед падінням Австро-Угорщини також викорінювалися мови та культури багатьох народів імперії. Вік імперій коротко, Австро-Угорщини не стало, а мови та культури її національних околиць пережили ренесанс, інформує
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Краєзнавця та журналіста Ігоря Хмару затримали за розмову білоруською мовою на вулиці Мінська. Про це розповів його співкамерник із мінського ізолятора на Окрестіна, повідомляє
Хмара було затримано ввечері 2 серпня під час екскурсії Мінськ — він часто проводив їх білоруською мовою.
Юлія Мельничук, ZN.ua