У росії чоловік розправився з другом за проукраїнську позицію: не підтримав окупаційну армію
У Москві чоловік зарізав свого друга, який не підтримував розв'язану війну Росії проти України
Як повідомляє телеграм-канал
Власник житла засуджував російську агресію і був проти так званої спецоперації. Одному з гостей це не сподобалося, він схопився за кухонний ніж та завдав кілька ударів у спину чоловікові із проукраїнською позицією. Після цього зловмисник разом із іншим знайомим втекли.
За даними телеграм-каналу, труп у квартирі знайшла дружина загиблого через 5 днів. Підозрюваний сам прийшов у відділення поліції та зізнався у злочині. Він заявив, що вбив друга, бо той, мовляв, не підтримував "спецоперацію" і "не поважав російських військових".