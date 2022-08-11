Rzeczpospolita: Кримський міст - ахіллесова п’ята Путіна

Новофедорівка в окупованому Криму розташована за більш ніж 250 кілометрів від найближчої позиції української армії. Жоден вид зброї, яка є в України, не здатна подолати таку відстань. Захід, принаймні офіційно, теж не передавав українцям ракет, які б могли знищити ціль так далеко.

Але все ж російську авіабазу в Новофедорівці хтось таки підірвав, - пише польське видання Rzeczpospolita . Згорів десяток винищувачів і склад боєприпасів. І все це на очах туристів, які безтурботно читали в своїх смартфонах про війну, засмагаючи на кримському пляжі неподалік. Багато з них вперше в житті побачили такий потужний вибух на власні очі.

У Москві знають правду, тому вважають за краще стверджувати, ніби вибухи сталися через порушення правил протипожежної безпеки. Інші версії пояснення подій навіть не розглядаються, тому що це було б поразкою для російської системи ППО.

«Навіщо сіяти ще більшу паніку? Перед знаменитим Кримським мостом поблизу Керчі і так шикуються черги відпочивальників, які хочуть якомога швидше повернутися в Росію. Адже вони розуміють, що якщо українці підірвуть міст, вони застрягнуть на півострові», - йдеться в статті.

Чи міст, який сполучає Керч і російську Тамань, краще охороняється, ніж військова авіабаза? Це питання Владімір Путін, напевне, зараз ставить своїм генералам. Крім Кремля це єдине місце в Росії, де, напевне, не може статися випадкове «порушення протипожежної безпеки». Ніхто на це просто не купиться вже. Будуючи цей міст в 2014 році, Путін демонстрував світу, що він «відбудовує російську силу» і що за його правління Росія «встає з колін».