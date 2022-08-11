Rzeczpospolita: Кримський міст - ахіллесова п’ята Путіна

Міст, який сполучає український півострів з Росією, символізує повернення Москви до імперіалізму, і якщо з ним щось станеться, це вже не можна буде пояснити порушенням правил протипожежної безпеки, інформує ZN.ua.

Rzeczpospolita: Кримський міст - ахіллесова п’ята Путіна
© Фото из открытых источников

Новофедорівка в окупованому Криму розташована за більш ніж 250 кілометрів від найближчої позиції української армії. Жоден вид зброї, яка є в України, не здатна подолати таку відстань. Захід, принаймні офіційно, теж не передавав українцям ракет, які б могли знищити ціль так далеко.

Але все ж російську авіабазу в Новофедорівці хтось таки підірвав, - пише польське видання Rzeczpospolita. Згорів десяток винищувачів і склад боєприпасів. І все це на очах туристів, які безтурботно читали в своїх смартфонах про війну, засмагаючи на кримському пляжі неподалік. Багато з них вперше в житті побачили такий потужний вибух на власні очі.

У Москві знають правду, тому вважають за краще стверджувати, ніби вибухи сталися через порушення правил протипожежної безпеки. Інші версії пояснення подій навіть не розглядаються, тому що це було б поразкою для російської системи ППО.

«Навіщо сіяти ще більшу паніку? Перед знаменитим Кримським мостом поблизу Керчі і так шикуються черги відпочивальників, які хочуть якомога швидше повернутися в Росію. Адже вони розуміють, що якщо українці підірвуть міст, вони застрягнуть на півострові», - йдеться в статті.

Чи міст, який сполучає Керч і російську Тамань, краще охороняється, ніж військова авіабаза? Це питання Владімір Путін, напевне, зараз ставить своїм генералам. Крім Кремля це єдине місце в Росії, де, напевне, не може статися випадкове «порушення протипожежної безпеки». Ніхто на це просто не купиться вже. Будуючи цей міст в 2014 році, Путін демонстрував світу, що він «відбудовує російську силу» і що за його правління Росія «встає з колін».


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
Нова заява Шольца обурила українців: "Або він ще лояльний до путіна або..."Нова заява Шольца обурила українців: "Або він ще лояльний до путіна або..."
У центрі російського міста-мільйонника раптово з'явилися українські прапори: "Чим ближче поразка..."У центрі російського міста-мільйонника раптово з'явилися українські прапори: "Чим ближче поразка..."
У рф почали скиглити через драматичне становище армії путіна: "Українці з мечем, а росіяни – з вилами"У рф почали скиглити через драматичне становище армії путіна: "Українці з мечем, а росіяни – з вилами"
В Україні фокус війни змістився на південний напрямок – ПентагонВ Україні фокус війни змістився на південний напрямок – Пентагон
ТЕЦ у Харкові обстріляли: під загрозою тепло та гаряча вода для третини міста – СинєгубовТЕЦ у Харкові обстріляли: під загрозою тепло та гаряча вода для третини міста – Синєгубов
ЗСУ з допомогою HIMARS вдарили по російських базах в Мелітополі — мер містаЗСУ з допомогою HIMARS вдарили по російських базах в Мелітополі — мер міста
Донеччани звинуватили росіян в обстрілі міста, кадри: "Відкрутитися вже неможливо"Донеччани звинуватили росіян в обстрілі міста, кадри: "Відкрутитися вже неможливо"
Окупанти кинули сили на захоплення двох міст на Донбасі: зведення Генштабу на вечір 5 серпняОкупанти кинули сили на захоплення двох міст на Донбасі: зведення Генштабу на вечір 5 серпня
Російська пропаганда запустила фейк про здачу українськими військовими низки містРосійська пропаганда запустила фейк про здачу українськими військовими низки міст
Сибір замість евакуації: додому повернули ще одну вивезену в РФ родину з ХарківщиниСибір замість евакуації: додому повернули ще одну вивезену в РФ родину з Харківщини
Последние новости
Подгружаем последние новости