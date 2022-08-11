"Ядерний тероризм" РФ на Запорізькій АЕС: науковці попереджають, що катастрофа буде сильнішою, ніж Чорнобиль

Вчені вимагають від міжнародної спільноти зупинити російських військових злочинців, інформує ZN.ua.

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Українські науковці закликають міжнародну спільноту зупинити тероризм російських військових злочинців на Запорізькій АЕС, що може привести до «найбільшої ядерної катастрофи». Також вчені вимагають обмежити доступ РФ до новітніх ядерних технологій та запровадити санкції проти російської атомної галузі. Про це йдеться у зверненні науковців Національної академії наук України.

«Нинішня ситуація на Запорізькій атомній електростанції з високою імовірністю може перерости у найбільшу ядерну катастрофу, наслідки якої відчує не лише Україна, а й багато інших країн, — через дії російських військових злочинців, які не гребують жодними методами, забороненими у цивілізованому світі», - йдеться у зверненні.

Зазначається, що за найгірших сценаріїв розвитку подій руйнація ядерного палива у реакторах ЗАЕС призведе до трагедії, подібної до аварій на Чорнобильській АЕС 1986 року та на АЕС «Фукусіма-Даїчі» 2011 року, — зі значним витоком радіоактивних речовин у довкілля.

«Українські вчені вимагають також обмежити доступ російської федерації до новітніх ядерних технологій та запровадити санкції проти російської атомної галузі», — наполягають вчені.


Олена Середа, ZN.ua





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