На п'ятому місяці зрозуміли, що дітки не нескінченні: матері окупантів написали листа з вимогою до Держдуми

На п'ятому місяці зрозуміли, що дітки не нескінченні: матері окупантів написали листа з вимогою до Держдуми

Цікаво, за скільки днів СІЗО Краснодарського краю поповняться новими відвідувачками.

Матері військовослужбовців-окупантів запанікували через великі втрати путінської армії і звернулися до Державної думи. Вони благають запровадити деякі обмеження. Лист "Комітету солдатських матерів" із Краснодарського краю було опуліковано в мережі, пише Obozrevatel.

У листі жінки звернули увагу влади на те, що дуже часто українські захисники ліквідують одразу двох чи більше членів однієї родини. Матері сподіваються, що у Державній думі, яка одноголосно підтримала війну в Україні, стурбуються та зроблять щось, щоб "не допустити збільшення втрат особового складу".

Тому матері просять на законодавчому рівні затвердити заборону не відправляти на війну в Україні більше, ніж один член сім'ї. Варто зазначити, що стурбованість прийшла до них лише через п'ять місяців війни. Їхня сміливість кудись швидко поділася.

У мережі прокоментували, що здається, російські мами все ж таки зрозуміли, що дітки у них не нескінченні. І додали, що дуже цікаво, за скільки днів СІЗО Краснодарського краю поповняться новими відвідувачами. Адже свобода слова в Росії карається.


Александра Павленко, politeka.net





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