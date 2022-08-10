Дімону більше не наливати: у мережі висміяли ганебне фото Медведєва з біноклем

Поки дружина Дмитра Медведєва п'є, гуляє і готує розлучення, політик не втрачає можливості зайвий раз осоромитися. Так, в мережі стало вірусним фото друга Путіна, на якому він "уважно спостерігає" за військовими навчаннями.

Заступник голови Радбезу РФ нещодавно відвідав військову базу в Оренбурзькій області, де оглянув снайперські гвинтівки та дивився за роботою РСЗВ "Град". Однак, судячи зі знаменитого кадру, "спостерігав" він не надто пильно, дивився у повністю закритий бінокль, інформує Апостроф.

Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

"Алкоголіку Дімону більше не наливати… Або коли ти дивишся в майбутнє рашастану", - прокоментував цю ситуацію український ведучий Слава Дьомін. У Instagram він також опублікував те саме вірусне фото.

Підписники у коментарях заявили, що через закритий бінокль політик дивиться "у світле майбутнє Росії", додаючи, що він "сів на горщик, а кришку підняти забув".

"Сів на горщик, а кришку підняти забув", "Погляд у світле майбутнє", "Ніяких прильотів у Криму не спостерігаю", "Фотограф молодець, але його звільнять", "Він дивиться новий сезон "Битви екстрасенсів", який ще не вийшов", "Він свою білочку роздивляється?", "Очі вже залиті", - висловилися люди з цього приводу.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Фото: instagram.com/slavademin_official

Тим часом російські ЗМІ стверджують, що Медведєв прибув на військові навчання в Оренбурзькій області за дорученням президента Росії Володимира Путіна. Політику продемонстрували підготовку водіїв бойових машин та артилеристів. Також заступник голови Ради безпеки РФ побував на стрільбах мінометних та гаубичних розрахунків.


Любов Блажко, Апостроф





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