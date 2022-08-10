Дімону більше не наливати: у мережі висміяли ганебне фото Медведєва з біноклем

Поки дружина Дмитра Медведєва п'є, гуляє і готує розлучення, політик не втрачає можливості зайвий раз осоромитися. Так, в мережі стало вірусним фото друга Путіна, на якому він "уважно спостерігає" за військовими навчаннями.

Заступник голови Радбезу РФ нещодавно відвідав військову базу в Оренбурзькій області, де оглянув снайперські гвинтівки та дивився за роботою РСЗВ "Град". Однак, судячи зі знаменитого кадру, "спостерігав" він не надто пильно, дивився у повністю закритий бінокль, інформує Апостроф .

Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

"Алкоголіку Дімону більше не наливати… Або коли ти дивишся в майбутнє рашастану", - прокоментував цю ситуацію український ведучий Слава Дьомін. У Instagram він також опублікував те саме вірусне фото.

Підписники у коментарях заявили, що через закритий бінокль політик дивиться "у світле майбутнє Росії", додаючи, що він "сів на горщик, а кришку підняти забув".

"Сів на горщик, а кришку підняти забув", "Погляд у світле майбутнє", "Ніяких прильотів у Криму не спостерігаю", "Фотограф молодець, але його звільнять", "Він дивиться новий сезон "Битви екстрасенсів", який ще не вийшов", "Він свою білочку роздивляється?", "Очі вже залиті", - висловилися люди з цього приводу.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Фото: instagram.com/slavademin_official