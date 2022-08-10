Для продовження війни, Росії треба зібрати нові сили, що буде вкрай складно – британська розвідка

Західна військова допомога дала змогу Силам оборони стабілізувати ситуацію на фронті. За останній місяць російському командуванню все частіше доводиться маневрувати та обрати пріоритетні напрямки, чи то захист південних раніше зайнятих рубежів, чи продовження наступу на Донеччині. Для підтримки військових дій в Україні, Росії вкрай необхідно створити підготовлені резерви, передає пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Для вирішення своїх задач в РФ створили нові сухопутні сили – 3-й армійський корпус [3 АК], який базується в селище Мулине Нижньогородської області. Імовірно більшу частину 3 АК, з нещодавно створених «добровольчих» батальйонів, планують спрямувати на фронт.