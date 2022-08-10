Страшна ніч у Марганці: кількість жертв обстрілу збільшилася до 13

Число жертв в результаті обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області зросло до 13. Вранці повідомлялося про 11 загиблих, інформує Апостроф .

Як пише голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, у лікарні померли двоє постраждалих внаслідок удару окупантів по Марганцю. Таким чином, кількість загиблих у місті становить 12 людей.

"Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати... На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранено, 5 з них у важкому стані", - уточнив він.

Водночас у ДСНС зазначають, що внаслідок обстрілу частково зруйновано чотириповерховий гуртожиток, у якому мешкали співробітники служби охорони.

Крім того, пошкоджено 19 багатоповерхових житлових будинків та ЛЕП. Внаслідок влучення виникла пожежа у квартирах та на даху двоповерхового житлового будинку, також пошкоджено 7 об'єктів інфраструктури.

Всього від ДСНС залучалося 24 особи та 4 од. техніки.