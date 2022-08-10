Страшна ніч у Марганці: кількість жертв обстрілу збільшилася до 13

Число жертв в результаті обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області зросло до 13. Вранці повідомлялося про 11 загиблих, інформує Апостроф.

Як пише голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, у лікарні померли двоє постраждалих внаслідок удару окупантів по Марганцю. Таким чином, кількість загиблих у місті становить 12 людей.

"Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати... На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранено, 5 з них у важкому стані", - уточнив він.

Водночас у ДСНС зазначають, що внаслідок обстрілу частково зруйновано чотириповерховий гуртожиток, у якому мешкали співробітники служби охорони.

Крім того, пошкоджено 19 багатоповерхових житлових будинків та ЛЕП. Внаслідок влучення виникла пожежа у квартирах та на даху двоповерхового житлового будинку, також пошкоджено 7 об'єктів інфраструктури.

Всього від ДСНС залучалося 24 особи та 4 од. техніки.


Максим Яценко, Апостроф





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Блок рекламы


Похожие новости
Обстріл Нікопольського району: зросла кількість жертвОбстріл Нікопольського району: зросла кількість жертв
Багато жертв: росіяни вдарили по житлових кварталах Дніпропетровщини, "свідомо та підступно…"Багато жертв: росіяни вдарили по житлових кварталах Дніпропетровщини, "свідомо та підступно…"
Під Києвом продовжують знаходити тіла жертв російської агресії: опубліковано фотоПід Києвом продовжують знаходити тіла жертв російської агресії: опубліковано фото
Євросоюз виділить допомогу навчальним закладам України, а також жертвам сексуального насильстваЄвросоюз виділить допомогу навчальним закладам України, а також жертвам сексуального насильства
Черговий теракт РФ: окупанти вдарили по зупинці з людьми в Торецьку - багато жертвЧерговий теракт РФ: окупанти вдарили по зупинці з людьми в Торецьку - багато жертв
В РФ зростає кількість тих, хто вірить у те, що Сонце обертається навколо ЗемліВ РФ зростає кількість тих, хто вірить у те, що Сонце обертається навколо Землі
Окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу, що відомо про жертв: "Була спроба..."Окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу, що відомо про жертв: "Була спроба..."
300 військових об’єктів vs 17 тисяч цивільних: ЦПД співставив кількість уражених ворогом цілей300 військових об’єктів vs 17 тисяч цивільних: ЦПД співставив кількість уражених ворогом цілей
В поліції назвали кількість відкритих справ про шахрайство з гуманітарною допомогоюВ поліції назвали кількість відкритих справ про шахрайство з гуманітарною допомогою
Вночі окупанти випустили понад 40 снарядів по Нікополю: фото наслідків обстрілуВночі окупанти випустили понад 40 снарядів по Нікополю: фото наслідків обстрілу
Последние новости
Подгружаем последние новости