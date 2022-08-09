РФ привезла в Оленівку «експертів» із Сербії і КНДР – ООН та Червоний Хрест не пустили

Окупант продовжує роботу з перекладання на Україну відповідальності за вбивство полонених, інформує ZN.ua.

РФ привезла в Оленівку «експертів» із Сербії і КНДР – ООН та Червоний Хрест не пустили
© Соцмережі

Росія пустила на територію колонії в окупованій Оленівці Донецької області «міжнародний експертний пул» з представників Сербії, Нікарагуа, КНДР, заявив депутат Держдуми Леонід Слуцький.

Водночас місії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста досі не можуть потрапити на місце масового вбивства полонених захисників Маріуполя.

«Відвідали разом із іноземними журналістами та міжнародними експертами сумнозвісне СІЗО N120. (…) Міжнародний експертний пул зміг на власні очі побачити всі руйнування і переговорити з очевидцями, зокрема полоненими, які вижили після ракетної атаки», - написав Слуцький у Telegram.

За словами російського депутата, окрім «експертів» із вищезгаданих країн, до складу групи увійшли «журналісти та аналітики з Франції, Італії, Німеччини».

Імен «експертів» Слуцький не назвав, але склад «місії» дуже показовий: до неї увійшли представники країн, які або лояльні до РФ, або мають активне проросійське лобі.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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