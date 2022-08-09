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2022-08-09
В Донецькій області за добу війська РФ вбили трьох мирних жителів, ще 19 людей поранили — голова ОВА
Росія вбиває цивільних.
© Нацполіція України
За минулу добу, 8 серпня, російські війська вбили трьох мирних жителів та поранили 19 людей у Донецькій області. Про це
«Росія вбиває цивільних. За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей отримали поранення», - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА вкотре підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Крім того, Кириленко наголосив, що за всі злочини проти України російські загарбники будуть притягнуті до відповідальності.
Анастасія Гурін, ZN.ua