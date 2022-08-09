В Донецькій області за добу війська РФ вбили трьох мирних жителів, ще 19 людей поранили — голова ОВА

За минулу добу, 8 серпня, російські війська вбили трьох мирних жителів та поранили 19 людей у Донецькій області. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних. За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА вкотре підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, Кириленко наголосив, що за всі злочини проти України російські загарбники будуть притягнуті до відповідальності.