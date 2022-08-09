Мавпа з гранатою: експерти ISW ще раз нагадали, для чого Росія мілітаризує Запорізьку АЕС

Наразі достеменно невідомо, чи справді командувач гарнізоном російських окупантів на Запорізькій АЕС Валєрій Васильєв погрожував підірвати електростанцію, якщо ЗСУ звільнятимуть південь України, проте точно відомо, що росіяни зумисне мілітаризують територію електростанції задля залякування країн Заходу. Таку думку висловили експерти американського Інституту вивчення війни ( ISW ) у своєму звіті за 8 серпня.