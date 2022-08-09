СБУ встановила зрадників, які вступили до окупаційного «МВД РФ» на Запоріжжі

Псевдоутворення придушує опір і залякує жителів тимчасово окупованих територій, інформує ZN.ua.

СБУ встановила зрадників, які вступили до окупаційного «МВД РФ» на Запоріжжі
© СБУ

Служба безпеки України встановила особи всіх колаборантів, які приєдналися до створеного російськими загарбниками псевдоутворення — «головного управління МВД по Запорізькій області». Зокрема, 17 зрадникам вже оголосили про підозру, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що, одним із керівників псевдоутворення окупанти призначили колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює фейкову окупаційну адміністрацію в регіоні.

СБУ повідомила, що за завданням російських кураторів, так зване «МВД» придушує опір і залякує жителів тимчасово окупованих територій. Для цього окупанти застосовують репресивні методи, зокрема, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами.

СБУ вже задокументувала факти викрадення людей, проти яких загарбники вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.

Також зрадники незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Після таких «обшуків» з будинків людей зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі.

Крім того, представники псевдоутворення запровадили «данину» для місцевих підприємців, у тому числі, для керівників фермерських господарств, за можливість вести комерційну діяльність.

Співробітники СБУ зібрали установчі дані на кожного зрадника, задокументували злочинну діяльність, а також встановили місця перебування та маршрути переміщення колаборантів, адже злочинці переховуються на тимчасово окупованій території області.

СБУ опублікувала список деяких колаборантів, які входять до «керівного складу» окупаційного псевдооргану:

  • Селіванов О.С. – заступник начальника «обласного» управління;
  • Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;
  • Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;
  • Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;
  • Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;
  • Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;
  • Шопов С.П. – начальник «народної міліції» у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;
  • Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;
  • Міхєєв В.В. - начальник «Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь».

Зазначається, що тривають комплексні заходи для притягнення зрадників до відповідальності за злочини проти України. СБУ наголосила на невідворотності покарання за співпрацю з російськими загарбниками.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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