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2022-08-09
Мінус 300 одиниць особоовго складу та один гелікоптер: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника
Найбільших втрат ворог зазнав на бахмутському та донецькому напрямках, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Українці вже 167 добу протистоять повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ
Так, з 24 лютого окупанти втратили:
- особового складу – близько/ about 42640 (+300) одиниць;
- танків – 1817 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 4076 (+6) од.;
- артилерійських систем – 964 (+4) од.;
- РСЗВ – 261 (+0) од.;
- засобів ППО – 133 (+1) од.;
- літаків – 223 (+0) од.;
- гелікоптерів – 193 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3) од.;
- крилатих ракет – 185 (+3) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) од.;
- спеціальної техніки – 87 (+1) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та донецькому напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua