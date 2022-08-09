Мінус 300 одиниць особоовго складу та один гелікоптер: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника

Українці вже 167 добу протистоять повномасштабному вторгненню РФ . Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника станом на 9 серпня.

Так, з 24 лютого окупанти втратили:

особового складу – близько/ about 42640 (+300) одиниць;

танків – 1817 (+6) од.;

бойових броньованих машин – 4076 (+6) од.;

артилерійських систем – 964 (+4) од.;

РСЗВ – 261 (+0) од.;

засобів ППО – 133 (+1) од.;

літаків – 223 (+0) од.;

гелікоптерів – 193 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3) од.;

крилатих ракет – 185 (+3) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) од.;

спеціальної техніки – 87 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та донецькому напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.