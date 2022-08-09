Мінус 300 одиниць особоовго складу та один гелікоптер: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника

Найбільших втрат ворог зазнав на бахмутському та донецькому напрямках, інформує ZN.ua.

Мінус 300 одиниць особоовго складу та один гелікоптер: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українці вже 167 добу протистоять повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника станом на 9 серпня.

Так, з 24 лютого окупанти втратили:

  • особового складу – близько/ about 42640 (+300) одиниць;
  • танків – 1817 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин – 4076 (+6) од.;
  • артилерійських систем – 964 (+4) од.;
  • РСЗВ – 261 (+0) од.;
  • засобів ППО – 133 (+1) од.;
  • літаків – 223 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 193 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3) од.;
  • крилатих ракет – 185 (+3) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) од.;
  • спеціальної техніки – 87 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та донецькому напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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