Уламки збитої під Уманню російської ракети травмували двох людей

Уламки збитих російських ракет над Черкаською областю у понеділок вранці, 8 серпня, травмували двох людей, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Керівник Черкаської області уточнив, що під час останньої повітряної тривоги вранці над Уманським районом спрацювала система протиповітряної оборони, яка збила ворожі ракети. Однак при падіння її залишки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, де були люди.

«Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано. На місці події працюють сили та засоби ДСНС», - додав Табурець.

Напередодні стало відомо, що під час повітряної тривоги сили повітряної оборони збили три російські ракети поблизу Умані на Черкащині. Ще одна ракета буда збита над Одеською областю.