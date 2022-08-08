МОЗ може направити на лікування за кордон три групи пацієнтів – Радуцький

Міністерство охорони здоров'я спільно з Єврокомісією відправляють на лікування за кордон людей, що постраждали під час війни, осіб, які потребують комплексного спеціалізованого лікування та онкохворих дітей. Загалом понад 1,4 тисячі українців направили на спеціалізоване лікування за кордон, заявив голова Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Онкохворих дітей спочатку відправляють до дитячого онкохабу UNICORN у Польщі, а потім - до провідних онкоцентрів, визначених Міжнародною спільнотою дитячих онкологів.

Міжнародні партнери разом зі службою екстреної медичної допомоги транспортують пацієнтів, які отримали пораненя внаслідок обстрілу військ РФ , від прифронтової лікарні до львівського медичного хабу, а потім – до аеродрому в Польщі. З Польщі пацієнтів направляють до медичних закладів країн-партнерів.

За останній тиждень евакуювали 22 українця до Німеччини, Нідерландів та Норвегії.

За словами Радуцького, рішення про евакуацію на лікування за кордон приймає сімейний лікар.

Останній має звернутися до обласного Департаменту охорони здоров’я. Потім медичні висновки сімейного лікаря пересилають до МОЗ. Міністерство надсилає запит до електронної системи екстреної евакуації. Після прийняття рішення про прийом пацієнта, йому пропонують маршрут евакуації.