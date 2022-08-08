МОЗ може направити на лікування за кордон три групи пацієнтів – Радуцький
МОЗ та Єврокомісія направили на лікування за кордон понад 1,4 тисячі українців
Міністерство охорони здоров'я спільно з Єврокомісією відправляють на лікування за кордон людей, що постраждали під час війни, осіб, які потребують комплексного спеціалізованого лікування та онкохворих дітей. Загалом понад 1,4 тисячі українців направили на спеціалізоване лікування за кордон,
Онкохворих дітей спочатку відправляють до дитячого онкохабу UNICORN у Польщі, а потім - до провідних онкоцентрів, визначених Міжнародною спільнотою дитячих онкологів.
Міжнародні партнери разом зі службою екстреної медичної допомоги транспортують пацієнтів, які отримали пораненя внаслідок обстрілу військ РФ, від прифронтової лікарні до львівського медичного хабу, а потім – до аеродрому в Польщі. З Польщі пацієнтів направляють до медичних закладів країн-партнерів.
За останній тиждень евакуювали 22 українця до Німеччини, Нідерландів та Норвегії.
За словами Радуцького, рішення про евакуацію на лікування за кордон приймає сімейний лікар.
Останній має звернутися до обласного Департаменту охорони здоров’я. Потім медичні висновки сімейного лікаря пересилають до МОЗ. Міністерство надсилає запит до електронної системи екстреної евакуації. Після прийняття рішення про прийом пацієнта, йому пропонують маршрут евакуації.
У разі, якщо пацієнт чи його родичі, не можуть зв’язатись із сімейним лікарем, то можуть самостійно подати заявку на сайті МОЗ за