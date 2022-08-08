В Міністерстві культури розповіли, що планують робити з монументом «Батьківщина-мати» в столиці

У Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають недоцільним знесення монументу «Батьківщина-мати» в столиці. Про це повідомив очільник відомства Олександр Ткаченко під час національного телемарафону.

На думку міністра, ідея зносити монумент є абсурдною, а на сам демонтаж наразі немає коштів.

"Зносити пам'ятник, який є однією з візитівок України, який дивиться на схід, який величезний сам по собі, та атракція для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошт", - зазначив Ткаченко.

За його словами, «займатися демонтажем "Батьківщини-матері" можна робити лише у болючій уяві затятих патріотів».

Що ж до подальшої долі монумента, то за словами Ткаченка, після того, як затвердять план демонтажу радянського герба, пройде ще, як мінімум, півроку аби наблизитись до початку робіт зі встановлення на монумент тризубу.

Як відомо, під час опитування у "Дії" щодо подальшої долі монумента "Батьківщина-мати", 85% респондентів проголосували за заміну герба СРСР на герб України.