На Херсонщині окупанти планують видавати власні автомобільні номери

Російські загарбники планують видавати власні автомобільні номери місцевим жителям. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

За повідомленням, росіяни разом з колаборантами навіть придумали для окупованої території Херсонщини так званий «код регіону» - 184.

Херсонська обладміністрація повідомляє про постійні випадки крадіжок автомобілів збоку загарбників. Так, нещодавно у одного з мобільних операторів на окупованій території Херсонської області було викрадено шість автомобілів.

Росіяни продовжують практику мародерства і окрім автівок, також вивозять майно та викрадають людей.