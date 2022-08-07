На Херсонщині окупанти планують видавати власні автомобільні номери

Загарбники навіть присвоїли окупованим територіям «код регіону»

На Херсонщині окупанти планують видавати власні автомобільні номери
Окупанти планують видавати у Херсоні свої автономери
© Getty Images

Російські загарбники планують видавати власні автомобільні номери місцевим жителям. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

За повідомленням, росіяни разом з колаборантами навіть придумали для окупованої території Херсонщини так званий «код регіону» - 184.

Херсонська обладміністрація повідомляє про постійні випадки крадіжок автомобілів збоку загарбників. Так, нещодавно у одного з мобільних операторів на окупованій території Херсонської області було викрадено шість автомобілів.

Росіяни продовжують практику мародерства і окрім автівок, також вивозять майно та викрадають людей.


Артем Руденко, ZN.ua





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