У МЗС підтвердили, що анулювали диппаспорти 225 депутатів, і пояснили чому

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що визнало недійсними дипломатичні паспорти 225 народних депутатів. Рішення було ухвалено після того, як нардепи кілька разів проігнорували прохання здати документи, відповідно до вимог законодавства, повідомила пресслужба МЗС у коментарі " Українській правді ".

Там розповіли, що протягом останніх місяців міністерство неодноразово просило депутатів повернути диппаспорти, а також взаємодіяло з Верховною Радою, аби організувати цей процес.

"Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані. Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання", – заявили в пресслужбі.