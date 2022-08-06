У МЗС підтвердили, що анулювали диппаспорти 225 депутатів, і пояснили чому

Недійсними визнали, зокрема, паспорти Шуляк, Арахамії та Корнієнка, інформує ZN.ua.

У МЗС підтвердили, що анулювали диппаспорти 225 депутатів, і пояснили чому
© getthebigpicture.net

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що визнало недійсними дипломатичні паспорти 225 народних депутатів. Рішення було ухвалено після того, як нардепи кілька разів проігнорували прохання здати документи, відповідно до вимог законодавства, повідомила пресслужба МЗС у коментарі "Українській правді".

Там розповіли, що протягом останніх місяців міністерство неодноразово просило депутатів повернути диппаспорти, а також взаємодіяло з Верховною Радою, аби організувати цей процес.

"Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані. Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання", – заявили в пресслужбі.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Блок рекламы


Похожие новости
Екс-ведучому телеканалу "Інтер" загрожує довічний термін: у прокуратурі видали подробиціЕкс-ведучому телеканалу "Інтер" загрожує довічний термін: у прокуратурі видали подробиці
"Жодних прав і свобод": в Офісі президента пояснили, чим загрожує Україні "заморозка війни""Жодних прав і свобод": в Офісі президента пояснили, чим загрожує Україні "заморозка війни"
Миколаїв закривають, коли, чому і на скільки: "Підписано розпорядження"Миколаїв закривають, коли, чому і на скільки: "Підписано розпорядження"
ЗРК С-300 стає головною ударною силою окупантів: чому це водночас хороша та погана новинаЗРК С-300 стає головною ударною силою окупантів: чому це водночас хороша та погана новина
Вартість подарунків для українських депутатів та чиновників тепер не обмежуютьВартість подарунків для українських депутатів та чиновників тепер не обмежують
SCMP: Пелосі не перший лідер Конгресу на Тайвані, чому Китай реагує зараз жорсткіше, ніж в 1997 році?SCMP: Пелосі не перший лідер Конгресу на Тайвані, чому Китай реагує зараз жорсткіше, ніж в 1997 році?
У МЗС Китаю пояснили військові навчання на тлі візиту Пелосі до ТайванюУ МЗС Китаю пояснили військові навчання на тлі візиту Пелосі до Тайваню
Економічне питання: чим Тайвань цікавий Китаю, і чому США з цим не погодятьсяЕкономічне питання: чим Тайвань цікавий Китаю, і чому США з цим не погодяться
Нові «слуги народу»: ЦВК назвала народних депутатів замість Ольги Совгирі та Андрія КостінаНові «слуги народу»: ЦВК назвала народних депутатів замість Ольги Совгирі та Андрія Костіна
Focus: Військові України - майстри війни 21 століття, але чому їхні методи не спрацювали на Донбасі?Focus: Військові України - майстри війни 21 століття, але чому їхні методи не спрацювали на Донбасі?
Последние новости
Подгружаем последние новости