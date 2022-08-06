Ліквідовано російську агентурну мережу корегувальників вогню на Донеччині

Колаборанти збирали інформацію щодо наслідків ракетних ударів окупантів

Ліквідовано російську агентурну мережу корегувальників вогню на Донеччині
На Донеччині працювала агентурна мережа РФ
© СБУ

Служба безпека України знайшла та ліквідувала російську агентурну мережу з шести осіб, яка збирала розвіддані про підрозділи ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією спецслужб, зрадники передавали окупантам інформацію щодо наслідків обстрілів регіону та масштабів руйнувань.

До складу агентурної мережі входив колаборант - представник так званого «Верховного суду ДНР». За даним слідства, він до того ж причетний до незаконних ув’язнень українців.

Також серед зрадників були шестеро місцевих жителів, що були завербовані спецслужбами РФ після початку війни.

Для передачі окупантам даних, зрадники користувались спеціально створеними інтернет-платформами. Інформацію колаборанти передавали у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими фото-та відео.


Артем Руденко, ZN.ua





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