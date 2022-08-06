У ЦПД спростували фейки про мобілізацію науковців та родичів загиблих військових

РФ систематично поширює неправдиву інформацію щодо мобілізації, інформує ZN.ua.

У ЦПД спростували фейки про мобілізацію науковців та родичів загиблих військових
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В Україні триває загальна мобілізація, яка введена через вторгнення Росії. РосЗМІ часто поширюють фейкову інформацію щодо мобілізації в Україні. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) спростували фейки про осіб, які підлягають призову під час війни: науковців та родичів загиблих військових.

У соцмераежах тиражувалися фейки на кшталт "мій брат загинув і мені прийшла повістка", "у законі не прописано, хто є родичем". Фахівці ЦПД зазначили, що Верховна Рада ухвалила законопроєкти № 7481 та № 7352, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації. Тому інформація, що нібито родичів загиблих військових призивають є неправдивою.

Також у відомстві наголосили, що до близьких родичів, які не можуть бути мобілізованими, належать: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат, сестра) загинули або зникли безвісти.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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