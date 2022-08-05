Посол Британії про скандальну заяву Amnesty International: "Українцям загрожують російські ракети, зброя і мародерство"

Ця небезпека зникне лише тоді, коли РФ припинить своє вторгнення, інформує ZN.ua.

Посол Британії про скандальну заяву Amnesty International:
© Мелінда Сіммонс/twitter

Посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс відреагувала на скандальну заяву міжнародної правової організації Amnesty International, наголосивши, що сьогодні мирним українцям загрожують не дії ЗСУ, а російські ракети та військові РФ. Про це вона написала на своїй сторінці у Твіттер.

"Єдине, що загрожує українським мирним жителям - російські ракети, зброя і мародерство російських військ. Крапка", - написала вона.

Сіммонс також наголосила, що небезпека для цивільних громадян зникне, коли РФ припинить повномасштабне вторгнення.

Єдине, що загрожує мирним жителям, це ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 5, 2022

Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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