Посол Британії про скандальну заяву Amnesty International: "Українцям загрожують російські ракети, зброя і мародерство"

Посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс відреагувала на скандальну заяву міжнародної правової організації Amnesty International, наголосивши, що сьогодні мирним українцям загрожують не дії ЗСУ, а російські ракети та військові РФ . Про це вона написала на своїй сторінці у Твіттер .

"Єдине, що загрожує українським мирним жителям - російські ракети, зброя і мародерство російських військ. Крапка", - написала вона.

Сіммонс також наголосила, що небезпека для цивільних громадян зникне, коли РФ припинить повномасштабне вторгнення.