Посол Британії про скандальну заяву Amnesty International: "Українцям загрожують російські ракети, зброя і мародерство"

Посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс відреагувала на скандальну заяву міжнародної правової організації Amnesty International, наголосивши, що сьогодні мирним українцям загрожують не дії ЗСУ, а російські ракети та військові РФ. Про це вона написала на своїй сторінці у Твіттер.
"Єдине, що загрожує українським мирним жителям - російські ракети, зброя і мародерство російських військ. Крапка", - написала вона.
Сіммонс також наголосила, що небезпека для цивільних громадян зникне, коли РФ припинить повномасштабне вторгнення.
Єдине, що загрожує мирним жителям, це ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б.