"Гасити не поспішають": очевидці публікують кадри палаючого в окупованому Донецьку вокзалу

У тимчасово окупованому Донецьку горить будинок залізничного вокзалу.

Відповідні кадри вже з'явилися у Мережі, пише Politeka.net.

У свою чергу, користувачі соцмереж відзначають, що пожежу окупанти «гасити не поспішають» і дивуються, що після "восьми років бомбардувань Донбасу", як стверджує російська пропаганда, будівля вокзалу ціла.

"Непогано вони збереглися після 8 років бомбардувань", "Скляна будівля біля вокзалу зовсім ціла, хоча лінія розмежування всього за кілька кілометрів на захід від вокзалу", «Якось місто не схоже, що його бомбили 8 років. У нас у Миколаєві авто та залізничні вокзали одразу розбили, руїни», - пишуть у коментарях.

За деякими даними, частину залізничної інфраструктури внаслідок ще непогашеної пожежі зруйновано.

Раніше повідомлялося, що протягом 4 серпня ЗСУ демілітаризували 2 склади БК, 4 бази та 1 штаб росіян.

Зокрема, знищено склади та бази у Херсоні, Донецьку, Чорнобаївці, Новій Каховці та Новій Маячці.