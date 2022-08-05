"Гасити не поспішають": очевидці публікують кадри палаючого в окупованому Донецьку вокзалу
У тимчасово окупованому Донецьку горить будинок залізничного вокзалу.
Відповідні кадри вже з'явилися у Мережі, пише Politeka.net.
У свою чергу, користувачі соцмереж відзначають, що пожежу окупанти «гасити не поспішають» і дивуються, що після "восьми років бомбардувань Донбасу", як стверджує російська пропаганда, будівля вокзалу ціла.
"Непогано вони збереглися після 8 років бомбардувань", "Скляна будівля біля вокзалу зовсім ціла, хоча лінія розмежування всього за кілька кілометрів на захід від вокзалу", «Якось місто не схоже, що його бомбили 8 років. У нас у Миколаєві авто та залізничні вокзали одразу розбили, руїни», - пишуть у коментарях.
За деякими даними, частину залізничної інфраструктури внаслідок ще непогашеної пожежі зруйновано.