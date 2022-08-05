"Шансів вирватися майже не було": окупанти вивезли до Сибіру маму з трьома дітьми

"Шансів вирватися майже не було": окупанти вивезли до Сибіру маму з трьома дітьми

Харків'янка з дітьми намагалася евакуюватися з-під обстрілів, проте потрапила у пастку до росіян

Історію жінки та її порятунку розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Жителька Харкова Любов Бобро, рятуючись від щоденного ворожого обстрілу, намагалася виїхати з дітьми через російський Білгород. Але росіяни їх, як і багато інших українських родин, обдурили. Зібрали та вивезли у важкодоступну російську глибинку.

"Нас доставили на кордон Зауралля та Західного Сибіру — до міста Курган. Шансів вирватися майже не було. Тоді моя старша дочка, яка залишилася в Україні, забила на сполох, звернувшись до Мінреінтеграції", — розповіла жінка.

Нині родина вдома. У міністерстві попереджають, що "евакуація" у бік країни-агресора є небезпечною.

У міністерстві зазначили, що на сьогоднішній день Україні вдалося повернути 50 українських дітей із Росії.


Ирина Юрченко, politeka.net





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти кинули сили на захоплення двох міст на Донбасі: зведення Генштабу на вечір 5 серпняОкупанти кинули сили на захоплення двох міст на Донбасі: зведення Генштабу на вечір 5 серпня
Окупанти намагаються відтіснити ЗСУ від західних околиць Донецька – Генштаб
Окупанти показово вигнали українця зі свого будинку: "Хотів жити у своїй країні"Окупанти показово вигнали українця зі свого будинку: "Хотів жити у своїй країні"
Окупанти зранку обстріляли Миколаїв ствольною далекобійною артилерією «Піон» — голова ОВАОкупанти зранку обстріляли Миколаїв ствольною далекобійною артилерією «Піон» — голова ОВА
ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу: де окупанти беруть "гарматне м'ясо"ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу: де окупанти беруть "гарматне м'ясо"
Окупанти на Донбасі знову пішли у наступ: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 5 серпняОкупанти на Донбасі знову пішли у наступ: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 5 серпня
Ніч на Дніпропетровщині: Окупанти випустили по області ракету та обстрілювали регіон із «Градів», «Ураганів» і ствольної артилеріїНіч на Дніпропетровщині: Окупанти випустили по області ракету та обстрілювали регіон із «Градів», «Ураганів» і ствольної артилерії
Окупанти знову гатили по Сумщині: Живицький окреслив ситуаціюОкупанти знову гатили по Сумщині: Живицький окреслив ситуацію
Окупанти обстріляли Харків: є пораненіОкупанти обстріляли Харків: є поранені
Черговий теракт РФ: окупанти вдарили по зупинці з людьми в Торецьку - багато жертвЧерговий теракт РФ: окупанти вдарили по зупинці з людьми в Торецьку - багато жертв
Последние новости
Подгружаем последние новости