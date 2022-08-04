На Харківському напрямку ЗСУ просунулись в глиб оборони противника – Генштаб
Росіяни намагаються втримати захоплені території
На Харківському напрямку ЗСУ просунулись в глиб оборони противника та закріпилися там - повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
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«На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках противник продовжує здійснювати обстріли, застосовуючи різні типи артилерії. Але інтенсивність таких обстрілів зменшилась з 50 до 39. За тиждень було зафіксовано один ракетний обстріл», - повідомив бригадний генерал.