На Харківському напрямку ЗСУ просунулись в глиб оборони противника – Генштаб

Росіяни намагаються втримати захоплені території

На Харківському напрямку ЗСУ просунулись в глиб оборони противника – Генштаб
ЗСУ успішно наступають на Харківському напрямку
© Getty Images

На Харківському напрямку ЗСУ просунулись в глиб оборони противника та закріпилися там - повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За повідомленням, на Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається втримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів. Сили оборони України просунулись в глибину оборони противника та закріпились на вивільнених територіях.

«На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках противник продовжує здійснювати обстріли, застосовуючи різні типи артилерії. Але інтенсивність таких обстрілів зменшилась з 50 до 39. За тиждень було зафіксовано один ракетний обстріл», - повідомив бригадний генерал.


Артем Руденко, ZN.ua





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