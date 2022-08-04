На Харківському напрямку ЗСУ просунулись в глиб оборони противника – Генштаб

На Харківському напрямку ЗСУ просунулись в глиб оборони противника та закріпилися там - повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За повідомленням , на Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається втримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів. Сили оборони України просунулись в глибину оборони противника та закріпились на вивільнених територіях.

«На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках противник продовжує здійснювати обстріли, застосовуючи різні типи артилерії. Але інтенсивність таких обстрілів зменшилась з 50 до 39. За тиждень було зафіксовано один ракетний обстріл», - повідомив бригадний генерал.