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2022-08-04
Фіни кожен день включатимуть гімн України на російському кордоні: "Створює відчуття єдності"
У фінському місті Лаппеєнранта, яке розташоване неподалік російського кордону, від 5 серпня щодня о 19:30 звучатиме гімн України.
Про це повідомляє Yle.
Таким чином фіни хочуть продемонструвати свою підтримку українцям.
«Я вважаю, що національний гімн створює відчуття єдності і об?єднує українців, що живуть тут, а також інших мешканців Лаппеєнранта», — заявив мер міста Кіммо Ярва.
Гімн України лунатиме з даху міського театру у торговому центрі Iso-Kristiina.
Крім того, у Лаппеєнранта піднімають український прапор на флагштоку перед мерією та у порту.
У сусідньому місті Іматра гімн України почали вмикати з кінця липня.
Алексей Ионов, politeka.net