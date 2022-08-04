Фіни кожен день включатимуть гімн України на російському кордоні: "Створює відчуття єдності"

Фіни кожен включатимуть день гімн України на російському кордоні: "Створює відчуття єдності"

У фінському місті Лаппеєнранта, яке розташоване неподалік російського кордону, від 5 серпня щодня о 19:30 звучатиме гімн України.

Про це повідомляє Yle.

Таким чином фіни хочуть продемонструвати свою підтримку українцям.

«Я вважаю, що національний гімн створює відчуття єдності і об?єднує українців, що живуть тут, а також інших мешканців Лаппеєнранта», — заявив мер міста Кіммо Ярва.

Гімн України лунатиме з даху міського театру у торговому центрі Iso-Kristiina.

Крім того, у Лаппеєнранта піднімають український прапор на флагштоку перед мерією та у порту.

У сусідньому місті Іматра гімн України почали вмикати з кінця липня.

прапор України


Алексей Ионов, politeka.net





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