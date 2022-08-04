В ядерній війні Росію просто знищать – Кучма
Від того, як Україна відіб'є агресію залежить, чи вдасться уникнути Третьої світової війни
На думку другого президента Леоніда Кучми від того, як Україна дасть відсіч Росії напряму залежить, чи піде далі Володимир Путін. І небезпека за його словами в першу чергу загрожує пострадянським .республікам, які не входять до НАТО. Про це другий президент розповів в інтерв’ю BBC.
«Коли Гітлер напав на Польщу, ніхто ще не знав, що це вже йде світова війна. У залежності від того, як Україна відіб'є агресію - або Третьої світової вдасться уникнути, або вона вже йде. Якщо ми встоїмо - Путін далі не піде. Якщо ні - боюся, що "далі буде". Але ми встоїмо», -
На переконання Леоніда Кучми, у випадку розширення географії російської агресії, небезпека загрожує скоріше не Литві чи Польщі, а пострадянським республікам поза межами НАТО. Другий президент нагадав про натяки Росії на Молдову і Північний Казахстан, які вже стали звичними та про Грузію, яку теж згадують в подібному контексті.
«Росія нападає лише на тих, хто слабший за неї у рази, а ще краще - слабший на порядок», - додав Кучма.
За словами Леоніда Кучми втративши найбільш боєздатну частину армії в Україні, Росія не буд кидати справжній виклик НАТО.
«У конвенційній війні НАТО зітре російську армію в порошок, в ядерній війні Росію просто знищать. Чи почне Путін війну, в якій матиме два варіанти - програти чи загинути? Нормальна людина дала б лише одну відповідь. Але ж то нормальна...», - резюмував Кучма.