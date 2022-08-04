В ядерній війні Росію просто знищать – Кучма

Від того, як Україна відіб'є агресію залежить, чи вдасться уникнути Третьої світової війни

В ядерній війні Росію просто знищать – Кучма
Кучма впевнений, що РФ програє у світовій війні
© Андрій Товстиженко, DT.UA

На думку другого президента Леоніда Кучми від того, як Україна дасть відсіч Росії напряму залежить, чи піде далі Володимир Путін. І небезпека за його словами в першу чергу загрожує пострадянським .республікам, які не входять до НАТО. Про це другий президент розповів в інтерв’ю BBC.

«Коли Гітлер напав на Польщу, ніхто ще не знав, що це вже йде світова війна. У залежності від того, як Україна відіб'є агресію - або Третьої світової вдасться уникнути, або вона вже йде. Якщо ми встоїмо - Путін далі не піде. Якщо ні - боюся, що "далі буде". Але ми встоїмо», - сказав другий президент відповідаючи на питання чи стоїть світ на порозі Третьої світової війни.

На переконання Леоніда Кучми, у випадку розширення географії російської агресії, небезпека загрожує скоріше не Литві чи Польщі, а пострадянським республікам поза межами НАТО. Другий президент нагадав про натяки Росії на Молдову і Північний Казахстан, які вже стали звичними та про Грузію, яку теж згадують в подібному контексті.

«Росія нападає лише на тих, хто слабший за неї у рази, а ще краще - слабший на порядок», - додав Кучма.

За словами Леоніда Кучми втративши найбільш боєздатну частину армії в Україні, Росія не буд кидати справжній виклик НАТО.

«У конвенційній війні НАТО зітре російську армію в порошок, в ядерній війні Росію просто знищать. Чи почне Путін війну, в якій матиме два варіанти - програти чи загинути? Нормальна людина дала б лише одну відповідь. Але ж то нормальна...», - резюмував Кучма.


Артем Руденко, ZN.ua





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