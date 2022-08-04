Bloomberg: Війна в Косово може стати мініатюрою вторгнення Росії в Україну

«Великий Путін віддає накази маленькому Путіну». І наказав був спровокувати те, що фактично стане копією тієї війни, яка вже триває в Україні, але цього разу в Косово.

«Великий Путін», тобто автократ в Кремлі, зрадів би такому розвитку подій. А «малий Путін» у цій історії - це президент Сербії Александара Вучич, який здатен розпалити новий конфлікт в Косово. Звісно, якби роль «великого» і «малого» визначали за зростом, то Путіна і Вучича довелося б поміняти місцями. Тому що сербський президент велетень в порівнянні з російським колегою. Геополітична складова в новому конфлікті на Балканах була б такою ж, як в і Україні. ЄС і НАТО підтримували б Косово, а Росія і Китай - Сербію.

Є й інші паралелі. Путін і Вучич обоє очолюють православні слов’янські країни, які виникли після падіння комуністичних федерацій: СРСР і Югославії. Обидві держави розпалися після Холодної війни. Росіяни і серби вважають один одного етнічними і релігійними братами. Обидві країни плекають віктимність, а також комплекс вищості над своїми сусідами, на яких вони ображені і які хочуть бути незалежними, але на їхній території живе багато росіян і сербів. Прикриваючись «захистом» співвітчизників, Росія і Сербія неоноразово поводилися як агресивні ірредентисти.