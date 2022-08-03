У Миколаєві окупанти зруйнували супермаркет: фото наслідків удару

Близько 5:00 ранку в середу, 3 серпня, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки було повністю зруйновано супермаркет в одному з районів міста, інформує Апостроф.

Як повідомляє місцеве видання "Новини-N", по цьому району випустили дві ракети С-300.

Окрім супермаркету внаслідок удару постраждали поряд розташовані багатоповерхові будинки.

У багатьох квартирах вибиті вікна, зруйновано скління балконів. Також пошкодження зазнали і магазини.

"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п'ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет. Працюють рятувальні служби. Більше інформації зможу повідомити за кілька годин", - повідомив мер міста.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що 2 серпня, у вівторок, російське окупаційне військо вкотре обстріляло Миколаїв.


Максим Яценко, Апостроф





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