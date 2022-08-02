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2022-08-02
Звільнення та ризик депортації: в Естонії росіянку поставили на місце після шалених заяв
Росіянка поплатилася за свою поведінку, перебуваючи та працюючи в Євросоюзі.
Представниця країни-агресора публічно почала висловлюватися про "русофобію", принизливо ставитися до українців та мешканців Європи. А також розповіла, як ухиляється від податків (на скринях нижче).
"Російська бабища вирішила, що вона найрозумніша, на стільки розумна, що вирішила випендритися цим у твіттері.
Результат - звільнення, ризик депортації, фінансове розслідування, можливість отримання не тільки нев**бічно величезного штрафу, але й реального терміну і як бонус - дуже пильна увага до всіх росіян, які мають хоч якийсь бізнес і мешкають в Естонії, - пише "Чорна туфелька" .
Алексей Ионов, politeka.net