Звільнення та ризик депортації: в Естонії росіянку поставили на місце після шалених заяв

Росіянка поплатилася за свою поведінку, перебуваючи та працюючи в Євросоюзі.

Про ситуацію розповідає блогер "Чорна Туфелька".

Представниця країни-агресора публічно почала висловлюватися про "русофобію", принизливо ставитися до українців та мешканців Європи. А також розповіла, як ухиляється від податків (на скринях нижче).

"Російська бабища вирішила, що вона найрозумніша, на стільки розумна, що вирішила випендритися цим у твіттері.

Результат - звільнення, ризик депортації, фінансове розслідування, можливість отримання не тільки нев**бічно величезного штрафу, але й реального терміну і як бонус - дуже пильна увага до всіх росіян, які мають хоч якийсь бізнес і мешкають в Естонії, - пише "Чорна туфелька" .