Андрій Мельник приніс канцлеру ФРН Олафу Шольцю публічні вибачення – Bild

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив у вівторок у ток-шоу "Правильні питання" на телеканалі BILD, що просив про зустріч із канцлелом Шольцем перед від'їздом із Німеччини. Про це він повідомив у бесіді з віце-президентом Bild Полом Ронцхаймером.

"Якби канцлер прийняв мене, то я вибачився б перед ним", — зізнався він.

Нагадаємо, у травні Мельник порівняв Шольца зі “скривдженою ліверною ковбасою” (літеральний переклад німецького фразеологізму). Тоді він різко розкритикував Шольца за те, що той відмовився від поїздки до Києва у зв'язку з відмовою Києва у візиті президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру.

В інтерв'ю BILD вже колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник оцінив перспективи особистої зустрічі з канцлером як невизначені: "Подивімося, я сподіваюся на це". За його словами, це "частина гарного тону: коли хтось йде, його приймають".

Мельник зізнався, що незадоволений своєю поведінкою. "Моїм головним бажанням було і залишається зміцнення відносин з Німеччиною, навіть якщо це не завжди виглядало так", — наголосив він.

Водночас Мельник виправдовує свою критику нерішучості федерального уряду щодо України, зокрема, з постачанням зброї : “Іноді, принаймні у мене, складалося враження, що треба підвищувати голос і, можливо, також критикувати. Без цього, на мою думку, німецьке суспільство, включаючи німецьку громадськість, могло б не повністю усвідомити серйозність ситуації”, — зазначив він.

Говорячи про постачання західної зброї Україні, Мельник заявив: “Нам потрібні ці системи озброєнь зараз”.

Він також висловив побоювання, що війна може тривати місяцями, проте, на його переконання, Україна неодмінно переможе. Питання лише у тому, яку ціну доведеться заплатити за це.

"І ця ціна також залежить від того, чи підтримає нас уряд Німеччини, а також інші західні партнери просто зараз у цій критичній фазі", — наголосив він.