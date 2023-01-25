Небезпека нового вторгнення Росії в Україну, зокрема й на Київ, зберігається – Мельник

Заступник очільника МЗС закликає Захід посилити військову підтримку, інформує ZN.ua.

Небезпека нового вторгнення Росії в Україну, зокрема й на Київ, зберігається – Мельник
© Посольство Федеративної Республіки Німеччина

Заступник міністра закордонних справ України, а також експосол у Німеччині Андрій Мельник звернувся до Німеччини із закликом не зупинятися на передачі танків Leopard і вже планувати надання винищувачів та бойових кораблів. Про це повідомляє Spiegel.

"Нам потрібні бойові кораблі, щоб захистити берег, у нас дуже довгий берег. Нам також знадобляться підводні човни, щоб запобігти небезпеці нової атаки з моря в Чорному морі", – зазначив Мельник

Він нагадав, що небезпека нового вторгнення Росії в Україну, зокрема й на Київ, зберігається.

"Війна далека від завершення, – наголосив заступник міністра, додавши, що постачання Leopard 2 "це має бути лише перший крок". – У нас дуже сильний противник, росіяни виробляють зброю на повній швидкості".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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