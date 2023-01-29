Мельник поділився новою «творчою ідеєю». Запропонував ФРН поділитись з нами підводними човнами

Андрій Мельник зазначив, що виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A, інформує ZN.ua.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Німеччині поділитися з нами підводними човнами. Про це він написав у Twitter.

«В мене є ще одна творча ідея. Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми російський флот з Чорного моря…», – написав Мельник у Twitter.





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